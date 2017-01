Descubra se o seu iPhone está vulnerável a ataques

Esta atualização vem dar resposta às vulnerabilidades de segurança que já tinha sido descortinadas por especialistas da Google, dedicados a encontrar falhas nos sistemas operativos. Embora as falhas só pudessem ser encontradas e aproveitadas por "hackers" experientes, o melhor é apressar-se e fazer já a atualização da versão iOS de que dispõe no seu iPhone.

A versão do iOS, o software utilizado nos smartphones da Apple, lançada em setembro, torna os iPhones vulneráveis a ataques. Quem o garantiu foi a própria empresa que, esta terça-feira, passou a oferecer o iOS 10.2.1, quem vem colmatar mais de dez pontos frágeis na segurança do seu telemóvel.Segundo a Apple, a App Store era a principal causadora de problemas de segurança nos aparelhos, que não estavam devidamente protegidos de ataques com a atualização anterior. Estas falhas poderiam, garante a Wired, ser devastadoras e também estão presentes no motor de busca associado ao browser Safari, instalado de origem nos iPhones.Para além disso, a nova versão do iOS protege os dispositivos contra aplicações maliciosas que pretendam controlar os aparelhos.