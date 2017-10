Dez milhões viram anúncios pagos a partir da Rússia no Facebook

Contas falsas produziram mais de três mil anúncios políticos pagos nos últimos dois anos.

Por Lusa | 03.10.17

O Facebook estima que cerca de 10 milhões de pessoas nos EUA viram pelo menos um dos mais de 3.000 anúncios políticos pagos naquela rede social por contas falsas operadas provavelmente a partir da Rússia, nos últimos dois anos.



A informação foi divulgada em comunicado na segunda-feira pelo vice-presidente do departamento de política e comunicações do Facebook, Elliot Schrage.



Segundo a empresa, 44% dos mais de 3.000 anúncios foram vistos antes das eleições presidenciais norte-americanas de 08 de novembro de 2016 e outros 56% depois.



A rede social calcula ainda que um quarto desses anúncios não alcançou qualquer um dos utilizadores.



O Facebook informou recentemente que 470 contas falsas operadas provavelmente desde a Rússia gastaram perto de 100.000 dólares em contratar mais de 3.000 anúncios políticos nesta rede social nos últimos dois anos.



O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, entregou a informação sobre essas contas e anúncios ao procurador especial Robert Mueller, que lidera a investigação federal sobre a alegada ingerência russa nas eleições dos Estados Unidos da América (EUA) e alegados contactos entre a empresa do Presidente Donald Trump e o Kremlin.



Robert Mueller é um antigo diretor do FBI (Departamento Federal de Investigação) nomeado em maio para dirigir o inquérito sobre a Rússia, com mais independência do poder do que um procurador normal.



Por outro lado, o Twitter anunciou na semana passada o encerramento de 201 contas ligadas aos mesmos operadores russos que publicaram milhares de anúncios políticos no Facebook.



Os investigadores, tanto da equipa de Mueller como do Congresso norte-americano, pretendem saber como os operadores russos usaram o Facebook, Google, Twitter e outras redes sociais para semear a divisão e desinformação durante a corrida eleitoral à Casa Branca.