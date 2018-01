Empregado de hotel deu chaves de um Ferrari ao cliente errado

Casal fugiu com a 'bomba' de 250 mil euros.

Qual é a pior coisa que pode acontecer quando deixamos o nosso carro num serviço de "Valet Parking"? Se respondeu "entregarem o nosso carro a um estranho" acertou… E foi precisamente isso que aconteceu no Verão passado a James Fowler, de 73 anos, num "resort" em São Petersburgo, na Flórida (Estados Unidos).



Este advogado, natural de Orlando, entregou em Julho de 2017 as chaves do seu Ferrari 458 Spider (amarelo) a um empregado do Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club, que as entregou a um casal de estranhos. Agora, alguns meses depois, o verdadeiro dono deste "Cavallino Rampante" não só está a processar o "resort" como o seu operador de estacionamento, a empresa "717 Parking Enterprises".



