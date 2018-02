Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa obriga Facebook e Google a pedirem novamente uso de dados de utilizadores

Empresas eletrónicas vão ter de voltar a pedir consentimento de quem as usa na União Europeia.

18:01

Uma nova "lei dos cookies" vai obrigar os gigantes da Internet a pedir novamente autorização dos seus utilizadores para poder recolher os seus dados na União Europeia, numa medida que visa, principalmente, empresas como o Facebook e a Google.



Esta obrigatoriedade faz parte de uma nova diretiva europeia no que diz respeito à privacidde nas comunicações eletrónicas, que deverá entrar em vigor nos próximos meses.



Desta forma, as empresas que queiram recolher dados (cookies) como a localização de um utilizador, as páginas e publicações em que coloca "gosto" ou o que este pesquisa online (seja num computador ou num smartphone, terão de voltar a pedir que o mesmo dê consentimento explícito para a recolha desses dados.



Tal já acontece, mas agora as empresas terão novamente de pedir autorização, sendo que, a partir de agora, os pedidos de autorização terão de ser mais pormenorizados, para que o utilizador saiba exatamente que informação sua está a ser recolhida e possa dar autorização consciente para que tal aconteça.



Com esta medida, a Comissão Europeia pretende que os cidadãos percebam exatamente para o que estão a dar consentimento, uma vez que muitos são os que aceitam "cookies" sem entender o que isso significa e dando, muitas vezes, autorização para práticas intrusivas e que violam a sua privacidade.



Empresas como a Google e o Facebook, que utilizam cookies para mostrar anúncios personalizados, deverão ser as mais visadas com esta nova medida.