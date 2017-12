Facebook lança ferramentas para prevenir assédio

Rede social vai impedir utilizadores bloqueados de usarem novas contas para tentar novo contacto.

19.12.17

A maior rede social do planeta anunciou, esta terça-feira, novas ferramentas para prevenir o assédio no Facebook e na aplicação de mensagens instantâneas Messenger.Entre as novas funcionalidades, o Facebook agora impede que uma pessoa que tenha sido bloqueada por um utilizador numa conta, consiga enviar novo pedido de amizade ou mensagens privadas utilizando uma conta diferente. Para tal, o algoritmo do Facebook reconhece semelhanças entre o utilizador bloqueado e a nova conta (como o uso do mesmo endereço de IP, por exemplo).Outra ferramenta que poderá ajudar quem é assediado por mensagem privada prende-se com a nova capacidade de ignorar uma mensagem enviada pelo Messenger, movendo-a automaticamente para fora da caixa de entrada, sem bloquear o remetente. Esta nova funcionalidade pode ajudar, especialmente, vítimas de violência doméstica, que poderão guardar as mensagens enviadas como prova contra o agressor sem o bloquearem, facto que poderia, em alguns casos, despoletar novos casos de assédio, nomeadamente offline.Estas novidades fazem parte do compromisso do Facebook em diminuir o bullying e o assédio na rede social, garante e equipa liderada por Mark Zuckerberg . Mesmo assim, e para melhorar a experiência da comunidade, o Facebook pede para que os utilizadores reportem más experiências para que a rede possa "remover conteúdo, desativar contas" ou limitar "determinados recursos", como a possibilidade de fazer comentários, a pessoas que violem os padrões da comunidade.