Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Forbes lança lista de maiores investidores em tecnologia

Neil Rimer, cofundador e sócio da Index Ventures, lidera a 'Forbes 2017 Midas List Europe', conta com investimentos na Betfair e no Skype.

Por Lusa | 17:03

A Forbes lançou esta segunda-feira pela primeira vez a lista dos maiores investidores em tecnologia, que estão "a transformar o ecossistema tecnológico na Europa", encabeçada por Neil Rimer, cofundador da Index Ventures.



A lista intitulada 'Forbes 2017 Midas List Europe' - que foi esta segunda-feira anunciada num evento paralelo à Web Summit, o Venture, que decorre em Lisboa - pretende reconhecer "um mercado amplamente sub-representado" e destacar "os investidores de elite que apoiaram algumas das empresas tecnológicas mais transformadoras, como a Spotify ou a Supercell".



Neil Rimer, cofundador e sócio da Index Ventures, que lidera a 'Forbes 2017 Midas List Europe', conta com investimentos na Betfair e no Skype, adquirido pelo eBay por 2,6 mil milhões de dólares e depois pela Microsoft por 8,5 mil milhões.



A segunda posição é de Kevin Comolli, sócio fundador da Accel's, conhecida mais recentemente pelo seu investimento na SimpliVity, e o pódio é fechado com Klaus Hommels, fundador e presidente executivo da Lakestar e investidor inicial em empresas multimilionárias como o Skype, o Facebook e o Spotify.



Ao todo, a lista destaca 25 investidores, dos quais apenas três são mulheres: Sonali de Rycker (5.º), Reshma Sohoni (16.º) e Laurel Bowden (22.º).



A maior parte dos investidores operam a partir do Reino Unido (18), seguindo-se Israel (três), a Suíça (dois) e a Suécia e França (um em cada país).



Declan Kelly, diretor do Venture, um simpósio fechado que decorre em Lisboa, considera que esta lista esta segunda-feira anunciada pela Forbes "é o 'ranking' definitivo de investidores em 'venture capital'", sublinhando que a Web Summit e a Venture são os "primeiros eventos para 'startups' e investidores em tecnologia".



"Ficamos muito satisfeitos por muitos dos nossos investidores de longo prazo estarem na lista e estamos animados para continuar a ajudá-los a investir nas melhores empresas tecnológicas da Europa", acrescentou.