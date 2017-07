Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ford contrata ‘narizes de ouro’ para cheirar carros

Assistentes testam o cheiro dos materiais usados nos automóveis.

02:30

A Ford contratou 18 assistentes conhecidos como ‘narizes de ouro’ para testar o cheiro dos novos carros da marca na China, numa tentativa de inverter a queda de vendas no país.



Os ‘narizes de ouro’ de uma fábrica perto da cidade de Nanjing, no leste do país, têm como única tarefa testar o odor de todos os materiais usados no fabrico dos carros da Ford que vão ser vendidos na China e na Ásia.



O mau cheiro é a principal preocupação das automobilistas chinesas.