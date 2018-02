Google ensina crianças a afiar facas

Aplicação para os mais novos tem conteúdo inapropriado e obriga a novo pedido de desculpas.

A aplicação YouTube Kids está novamente a ser criticada por possuir vídeos chocantes para as crianças. Não é a primeira vez que o conteúdo é considerado impróprio e a motor de busca é obrigada a apresentar um pedido de desculpas.

Segundo uma investigação da BBC Newsround, a aplicação móvel criada pela Google "para tornar mais segura e simples a exploração do mundo através de vídeos online" possuía vídeos que ensinavam as crianças a afiar facas, personagens de desenhos animados dentro de aviões em chamas e palhaços com as mãos ensanguentadas.

Katie O’ Donovan, gerente de políticas públicas da empresa, desculpou-se em nome da Google pedindo "imensas desculpas por qualquer dano ou desconforto" que possa ter sido causado. Segundo Katie, a empresa está "a iniciar o uso de máquinas para a identificação de conteúdo nefasto que é automaticamente revisto".

Não é a primeira vez que multinacional de serviços online e software tem a mesma falha. Em 2015, um grupo dedicado à segurança infantil das crianças encontrou conteúdo semelhante na aplicação.