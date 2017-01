Governo lança aplicação para ajudar portugueses no estrangeiro

"Esta aplicação permitirá também que esses portugueses em viagem ao estrangeiro possam estar em contacto direto com o gabinete de emergência consular, que vai permitir identificar os portugueses em contexto de emergência", referiu Carneiro, nomeadamente em ocorrências como "atentados terroristas, acidentes rodoviários, ferroviários, tremores de terra, ou incêndios".Em caso de crise, com a aplicação é possível estabelecer contacto e a localização dos portugueses através de um serviço de georreferenciação.De acordo com o secretário de Estado, através da aplicação, "os usuários poderão aceder aos contactos mais diretos dos postos consulares e diplomáticos portugueses, para que possam se sentir mais acompanhados, mais protegidos por parte do Estado português e das suas autoridades".A ARV fornece também recomendações gerais, recomendações sobre condições de segurança e ainda regiões, cidades ou locais a evitar no país de destino.A segurança e a confidencialidade dos dados pessoais inseridos nesta aplicação, gratuita e voluntária, são garantidas pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades do MNE.A apresentação da ARV decorrerá na sede do MNE, em Lisboa, e contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o secretário de Estado das Comunidades.