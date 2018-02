Há uma letra que é capaz de estragar o seu iPhone

Apple assume erro em que, caso seja escrita ou recebida, faz aparelhos ‘crashar’.

Parece impossível, mas há uma letra que, caso seja escrita ou recebida por mensagem num iPhone, causa uma série de problemas no software do aparelho. A Apple já assumiu o erro e garante que está a trabalhar para sersolver o ‘bug’.

O carácter em causa pertence ao Telugu, uma lingua indiana, e o problema afeta o software recente de vários aparelhos da Apple para além do iPhone, como os computadores Mac, o Apple Watch e aparelhos Apple TV.

Em versões anteriores do software o problema foi corrigido. Segundo o The Verge, aparelhos com o iOS11 vão ‘crashar’ quando uma qualquer aplicação recebe a referida letra. Aplicações como o iMessage, o WhatsApp, o Gmail, o Facebook e o Facebook Messenger, deixam de responder aos comandos do utilizador e comprometem a segurança do aparelho.



O Telugu é uma das 22 línguas com estatuto oficial na Índia e é falado por 74 milhões de pessoas.





???? - This Telugu Character Makes Apple iPhones Crash, Fix On The Way



Read More: https://t.co/klYFW2nFgQ pic.twitter.com/kMIU0236Uz — PhoneRadar (@phoneradarblog) February 16, 2018