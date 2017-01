Hoje é o dia que mais se trai do ano

O site de encontros Gleeden divulgou o dia e mês em que se trai mais. Janeiro é o mês em que se registam mais casos de traição e hoje, dia 9, o dia, segundo as estatísticas, mais perigoso para que isso aconteça.

De acordo com a plataforma, que promove as relações extraconjugais, no primeiro mês do ano há um aumento de 320% de acessos ao Gleeden. E cerca de 52% dos utilizadores escolhem a primeira segunda-feira de janeiro para trair os seus parceiros.

A fraca auto-estima relacionada com os quilos a mais ganhos no Natal e as mudanças que se pretendem com a passagem de ano são algumas das desculpas dadas por quem trai.

De acordo com o jornal Metro, as pessoas com 39 anos são as que mais traem, sendo que existe uma maior tendência para querer trair se os pais também o fizeram.

O Gleeden é um site de encontros para pessoas casadas, gerido apenas por mulheres e que tem mais de três milhões de membros.





