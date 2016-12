Internet gratuita chega esta segunda-feira a quatro aldeias

Para o município de Caminha, no distrito do Viana do Castelo, trata-se de "uma importante melhoria para as freguesias da serra, por acabar com o isolamento em termos de comunicações, e por abrir, em simultâneo, novas possibilidades às populações daquela zona do concelho".Segundo a Câmara de Caminha, "as populações das quatro freguesias, assim como os visitantes, ficam agora ligados à Internet, em boas condições, o que inclui o acesso wi-fi, mas também uma melhor cobertura que permite não só navegar na rede como realizar chamadas de voz em sítios onde isso antes não era possível".A concretização do projeto "Rede Wi-fi para as freguesias das Argas (Baixo, Cima e S. João) e Dem" é assinalada hoje, às 15:00, pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.Além daquele projeto, o primeiro OP escolheu ainda as propostas de recuperação do espaço envolvente ao dólmen da Barrosa, em Vila Praia de Âncora, obra iniciada a semana passada, a adaptação do centro cultural de Gondar em Unidade de Apoio Domiciliário (Gondar) e a reparação do Cais da Rua e colocação de guindaste para as embarcações dos pescadores daquela vila.A verba contemplada no OP de Caminha corresponde ao montante de IRS que a Câmara prevê que os munícipes do concelho paguem durante o ano.No OP deste ano a população escolheu três projetos, a valorização do cais dos pescadores, a beneficiação de um jardim-de-infância e recuperação do Monte Calvário e que estão orçados em 195 mil euros.