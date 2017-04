Já é possível levantar dinheiro no Multibanco sem cartão

A aplicação MB Way, que permite criar cartões de crédito virtuais para efetuar compras seguras online, introduziu recentemente uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores levantar dinheiro em caixas Multibanco sem necessidade de usar o cartão bancário.



Esta novidade foi introduzida com a nova atualização do software (1.6.0) desta aplicação gratuita, que está disponível para iOS, Windows Phone e Android desde domingo.

Quem utilizar a aplicação MB Way e a tiver atualizada, poderá levantar dinheiro num Multibanco selecionando a opção correspondente na "app". De seguida, escolhe-se o montante a levantar e recebe-se um código de dez dígitos, que deverá ser utilizado na caixa Multibanco para proceder à recolha do dinheiro.



No terminal de Multibanco basta clicar na tecla verde para aceder à opção de colocação do código e, assim, proceder ao levantamento sem qualquer cartão físico.





O código tem a validade de 30 minutos e pode ser, inclusive, enviado para outra pessoa por mensagem de telemóvel, caso o utilizador queira que o levantamento seja feito por outra pessoa. A funcionalidade foi introduzida pela SIBS, responsável pela aplicação e pelo sistema Multibanco disponibilizado em Portugal. Cartões só na app O MB Net, utilizado por muitos portugueses para efetuar compras com cartão de crédito virtual, deixou de oferecer essa funcionalidade via site, permitindo que os cartões virtuais MB Net só possam ser criados através da app.





