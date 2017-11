Já pode comprar o iPhone X em Portugal

O novo iPhone X chegou esta sexta-feira às lojas em mais de 50 países.

Por Miguel Dias e Daniela Vilar Santos | 17:03

O novo iPhone X chegou esta sexta-feira às lojas em mais de 50 países, provocando longas filas de espera pelas lojas da "marca da maçã" por todo o mundo.

Recorde-se que este iPhone X chega às lojas um dia depois da Apple ter anunciado que fechou o exercício fiscal de 2017 com um lucro de 41,5 mil milhões de euros, e serve para assinalar o 10.º aniversário do lançamento do iPhone original, em 2007.

Entre as principais novidades destaca-se o novo ecrã Super Retina OLED de 5,8 polegadas que apresenta uma relação de contraste de 1 000 000:1. Continua a ser resistente à água e ao pó e passa a poder ser carregado sem fios.

Pela primeira vez na história do iPhone, o smartphone da Apple perdeu o botão "home". Agora, para aceder ao ecrã basta deslizar o dedo de baixo para cima.

Também a forma de desbloquear o iPhone foi alterada, com a Apple a introduzir o Face ID. Este sistema vai recorrer à câmara para criar um mapa de profundidade pormenorizado do seu rosto, para que olhar para o iPhone seja suficiente para o desbloquear.

São motivos mais do que suficientes para que este iPhone X continue a fazer com que a Apple bata recordes de vendas. O preço nos Estados Unidos começa nos 999 dólares, mas em Portugal a versão de 64 GB arranca nos 1.179 euros e a de 256 GB nos 1.359 euros.