Jogo português candidato a prémio nos EUA

Os Prémios PlayStation são uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos, que desafia jovens a apresentarem projetos para a PS4, o que significa que o vencedor poderá ver o seu título a chegar a mais de 50 milhões de utilizadores de todo o mundo.Os vencedores da segunda edição destes prémios serão anunciados quinta-feira, em Lisboa.

O ‘Strikers Edge’, jogo desenvolvido pelos portugueses Filipe Caseirito e Tiago Franco da Fun Punch, está nomeado para melhor jogo indie no evento de entretenimento PAX South, que decorre entre 27 e 29 de janeiro, em San Antonio, Estados Unidos.Depois da PAX South, a Fun Punch irá apresentar o jogo na PAX East, entre 10 e 12 de março, em Boston. O jogo sagrou-se vencedor da 1ª edição dos Prémios PlayStation, no ano passado. Os dois jovens jovens basearam-se no seu gosto pelos videojogos para desenvolverem o projeto que chegará este ano às consolas PS4 de todo o mundo.O ‘Strikers Edge’ é um jogo de combate, no qual os jogadores lutam com guerreiros antigos. O projeto, que foi apresentado inicialmente como multijogador, está a ganhar mais conteúdos e modos, incluindo uma modalidade individual, de modo a adquirir uma maior longevidade.