Jogo viral de mudança de sexo no Facebook põe dados pessoais em perigo

Fotos, email e lista de amigos podem ser fornecidos a desconhecidos.

20:28

O feed de notícias do Facebook foi invadido na última semana por testes de internautas que decidiram descobrir como seria a sua aparência se fossem do sexo oposto. Apesar de parecer inofensiva, a experiência pode representar um perigo de segurança para a sua conta.

Quem faz este teste cede à Kueez – criadora do jogo - o controlo sobre o uso de dados e fotos, que podem, posteriormente ser vendidos e usados para outras brincadeiras do género. A aplicação pode até usar as imagens partilhadas pelos internautas para outros testes, sem necessidade de aprovação.

Na prática, ao usar a aplicação, o utilizador está a permitir que a empresa possa recolher e armazenar informações pessoais, como nome, fotos, lista de amigos e email, assim como dados de interacção (gostos e localização) e equipamentos utilizados para aceder às redes sociais.

As cláusulas, presentes no site Kueez, e que o utilizador concorda ao participar no jogo, prevêem ainda que a empresa compartilhe essas informações com outros projetos de ofertas publicitárias e quicá outros internautas.

No Facebook, a Kueez já tem mais de 2.4 milhões de gostos.