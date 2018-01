Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça francesa abre processo à Apple por tornar obsoletos iphones antigos

Suspeita de "obsolescência programada" refere-se a atualizações que tornam aparelhos ineficazes.

Por Lusa | 21:17

Justiça francesa abre inquérito contra a Apple por suspeita de "obsolescência programada"



A justiça francesa abriu um inquérito preliminar contra a Apple por suspeita de esta programar a desatualização de determinados modelos dos iPhone do gigante norte-americano, acusado de reduzir voluntariamente as funcionalidades, afirmou uma fonte judicial.



O inquérito aberto em 5 de janeiro, surge na sequência de uma queixa da associação francesa Halte contra a "obsolescência programada", em 27 de dezembro de 2017, na qual acusa a Apple de reduzir voluntariamente as capacidades e a duração de vida dos seus 'smartphones' através do sistema de atualizações.



A "obsolescência programada" é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto.