Na sua análise, os cientistas aplicaram o método de datação por urânio-chumbo a fragmentos do mineral zircónio extraído de amostras de solo lunar recolhidas pela Apollo 14, a terceira missão tripulada que aterrou na Lua, e que foi conduzida pela agência espacial norte-americana NASA.Os pedaços de zircónio estudados eram minúsculos, do tamanho de um grão de areia."O tamanho não interessa, [os fragmentos] registam informação incrível", assinalou, citada pela agência noticiosa AP, a autora principal da investigação, Melanie Barboni, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.Melanie Barboni realçou que a Lua é a chave para compreender como a Terra se formou.

A Lua formou-se há 4,51 mil milhões de anos, segundo uma nova estimativa feita pelos cientistas, com base na análise de rochas e solo lunares recolhidos pela missão espacial Apollo 14, em 1971.Um estudo, hoje publicado na revista Science Advances, refere que o satélite natural da Terra se formou nos primeiros 60 milhões de anos após o nascimento do Sistema Solar.Estimativas científicas anteriores davam conta de que a Lua se tinha formado nos primeiros 100 a 200 milhões de anos de vida do Sistema Solar, há quase 4,6 mil milhões de anos.