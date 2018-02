Maior outdoor do mundo é da Ford, tem 5.265 m2, pesa duas toneladas e está em Madrid!

Anúncio equivale a 20 campos de ténis.

15:29

O Maior Outdoor do mundo é da Ford e está situado no icónico edifício "España", bem no centro de Madrid. O anúncio que valeu este curioso Guinness World Records tem uma área de 5.265 m2 – o equivalente a 20 cortes de ténis – e promove o novo Ford EcoSport.

