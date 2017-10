Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 90% da população portuguesa vai utilizar internet em 2025

Em 2009, apenas 48% dos portugueses utilizavam a internet, tendo a percentagem subido para 73% em 2017.

10:50

Mais de 90% da população portuguesa (91%) vai estar a utilizar a Internet até 2025 e 59% vai fazer compras 'online', segundo dados do ACEPI Portugal divulgados esta terça-feira no arranque do Digital Summit'17.



O evento realiza-se no Meo Arena em Lisboa e termina na quarta-feira, esperando receber cerca de uma centena de oradores que se irão reunir em dois auditórios e que este ano terá França como país convidado.



De acordo com as principais conclusões do estudo anual da economia e da sociedade digital em Portugal, produzido pelo ACEPI, em 2009, apenas 48% dos portugueses utilizavam a internet, tendo a percentagem subido para 73% em 2017.



Em termos de compras 'online', se em 2008 apenas 13% dos portugueses compravam, o ACEPI estima que este ano 36% dos portugueses façam compras 'online' e que em 2025 sejam já 59%, o que corresponderá a um volume de 8,9 mil milhões de euros.



De acordo com o estudo, 85% dos portugueses que compram 'online' já o fizeram em 'sites' estrangeiros e a China é o país onde os portugueses compram com mais frequência.



Em 2008, o número de registos de domínios .pt era de 248 mil, alcançando os 317 mil em 2012 e os 873 mil em 2016.



O Portugal Digital Summit 2017 é uma iniciativa da ACEPI inserida no âmbito da ACEPI Portugal Digital Week para fomentar a análise e a troca de experiências dos principais intervenientes dos vários sectores de atividade no contexto da transformação digital e do seu respetivo impacto no aumento da competitividade, da produtividade e do emprego, contando para tal também com um espaço de exposição e apresentações.



Fundada em 2000, a ACEPI é uma organização não-lucrativa com o objetivo de promover o meio digital junto das empresas, dos consumidores e do Estado.