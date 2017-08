Matic já recebeu Chevrolet Camaro do Manchester United

Jogador sérvio esteve presente no centro de treinos Aon onde foi conhecer o seu novo automóvel.

Nemanja Matic, jogador que já passou pelo Benfica, chegou ao seu novo clube, o Manchester United, e recebeu logo um carro de "serviço", um Chevrolet Camaro. O jogador sérvio, que chegou do Chelsea, esteve presente no centro de treinos Aon onde foi conhecer o seu novo automóvel.

Como se sabe, a Chevrolet é um dos principais patrocinadores do clube inglês e até marca presença nas camisolas do emblema treinado pelo português José Mourinho. Desta forma, oferece um carro a cada membro da equipa, algo que também já aconteceu com o sueco Victor Lindelöf.



