Mensagens apagadas do WhatsApp afinal ficam guardadas

O WhatsApp anuncia que já pode apagar mensagens, mas tenha cuidado. Não é bem assim…

Por Miguel Dias e Daniela Vilar Santos | 13:27

Quando o WhatsApp anunciou a nova função de apagar mensagens enviadas foram muitos os que se mostraram satisfeitos. Afinal quem nunca mandou uma mensagem para a pessoa errada e desejou poder apagá-la? Mas pode não ser bem assim… pelo menos para os utilizadores Android.É que um grupo de especialistas descobriu que mesmo apagadas, essas mensagens continuam armazenadas no registo de notificações do Android. Este histórico pode ser consultado no menu de configurações do sistema operativo ou se preferir, através de "apps" de terceiros, como a "Nova Launcher" , que já conta com essa opção.Assim, e desde que o utilizador em causa tenha as notificações da receção de mensagens do WhatsApp ativadas, poderá ler as mensagens apagadas no histórico. É que mesmo que as notificações das mensagens apagadas também sejam canceladas, isso não se aplica ao registo.Convém também recordar que este "método" tem algumas limitações, a começar no facto de só estar disponível nos equipamentos com versão 7.0 do Android ou superior. É que ainda que o sistema operativo armazene o historial, também o vai apagar por completo sempre que o smartphone for reiniciado.Por isso já sabe, quando o WhatsApp anuncia que já pode apagar mensagens, tenha cuidado. Não é bem assim…