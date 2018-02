Mercedes vai chamar à revisão mais de 20 mil veículos

Autoridades chinesas referiram que os cintos de segurança podiam não funcionar em caso de acidente.

Por Lusa | 05:23

O construtor automóvel alemão Mercedes-Benz e a sua joint-venture chinesa Beijing Benz Automotive vão chamar à revisão 20.779 veículos na China, devido a cintos de segurança defeituosos, informaram esta quarta-feira as autoridades encarregadas do controlo de qualidade.



A Beijing Benz Automotive vai fazer a revisão de um total de 18.893 automóveis Classe C e GLC, fabricados entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017, detalhou a Administração-Geral de Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena do país, citada pela televisão estatal CCTV.



A Mercedes-Benz China fará a revisão de 1.886 automóveis desportivos importados Classe S, Classe C e GLC, fabricados entre julho e dezembro de 2016.



As autoridades chinesas referiram que os cintos de segurança podiam não funcionar em caso de acidente, o que supõe um risco para a segurança do condutor.



As revisões, realizadas gratuitamente, vão começar a 9 de março.