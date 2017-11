Nissan perde certificado de qualidade internacional nas fábricas japonesas

Em causa estarão irregularidades nos controlos de automóveis.

Por Lusa | 10:35

O fabricante japonês Nissan perdeu o certificado de qualidade internacional nas suas fábricas de produção local, no Japão, devido a irregularidades nos controlos de automóveis, informou esta quarta-feira a agência nipónica Kyodo.



A multinacional empregou trabalhadores sem qualificações necessárias para realizarem a revisão final dos seus automóveis, tendo estas irregularidades sido detetadas em setembro passado.



A Organização Internacional de Normalização, encarregada de assegurar o controlo de qualidade, retirou a 31 de outubro a certificação 9001 em seis fábricas de montagem de veículos da marca.



"Consideramos que a revogação é lamentável", disse à agência Efe um porta-voz da empresa, adiantando que agora que retomaram a produção para o mercado interno vão trabalhar para obter a certificação o "mais depressa possível".



A norma 9001, uma das mais conhecidas da organização com sede na Suíça, assegura que os produtos e serviços cumprem os requisitos do cliente e que melhoram a sua qualidade de forma constante.



Estes controlos dos automóveis irregulares foram revelados em setembro, depois de ter sido feita uma inspeção pelo Ministério do Trabalho japonês às unidades do grupo.



A Nissan, que assegurou de forma pública que os seus veículos são seguros, deverá responder perante o Ministério dos Transportes nas próximas semanas para garantir que estas situações não se repetem.