Novo drone da DJI filma em 4K e pesa 430 gramas

Chama-se Mavic Air, é pouco maior do que um smartphone e o preço começa nos 849 euros.

Por Miguel Dias | 17:21

A DJI acaba de apresentar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o seu mais recente drone. Chama-se Mavic Air, pesa apenas 430 gramas e com os "braços" recolhidos é pouco maior do que um "smartphone" de grandes dimensões.

Para quem conhece o DJI Spark, o tamanho nem é o que mais impressiona. Aquilo que salta de imediato à vista é a quantidade de tecnologia que a DJI conseguiu "arrumar" num corpo tão pequeno.

É que este Mavic Air, que pode ser visto como uma versão mais barata do Mavic Pro, filma vídeo em 4K a 30 fps, conta com um novo modo de fotografia chamado Sphere que permite criar uma fotografia panorâmica de alta resolução (o sistema junta 25 fotos e cria uma imagem panorâmica com 32 MP) e tem um modo de vídeo inteligente chamado QuickShot que permite que o drone grave a partir de um trajecto programado e com um foco numa pessoa ou objecto (pode estar ou não em movimento).

Mas há mais. A DJI sabe que este aparelho vai atrair muitos clientes que nunca se "iniciaram" no mundos dos drones e por isso resolveu facilitar as coisas criando dois modos que vão fazer parecer que é um piloto profissional. Denominados "Asteroid" e "Boomerang", o primeiro começa com uma imagem geral e vai fazendo um zoom à medida que se aproxima do objecto e o segundo faz um trajecto oval em torno do objecto definido e termina o voo no local onde começou.

O Mavic Air conta com uma câmara com sensor CMOS de 1/2 ,3’’ que filma a 4K a 30 fps ou 1080p a 120 fps, esta última ideal para filmes em "super slow motion, sendo que a câmara assenta num "gimbal" de três eixos que ajuda a reduzir a vibração da imagem. Tira ainda fotografias a 12 MP e conta com tecnologia HDR.

Apesar do tamanho reduzido, este Mavic Air - que conta com um sistema de sete câmaras e sensores de infravermelhos que constrói um mapa tridimensional do que o rodeia e permite detectar obstáculos até 20 metros de distância - tem uma autonomia de 21 minutos e um alcance máximo de 4 quilómetros.

Disponível a partir do próximo dia 28 de Janeiro, os preços do Mavic Air começam nos 849 euros mas podem subir até aos 1049. Por 849 euros pode comprar o drone, uma bateria, um controlador remoto, uma bolsa de transporte, quatro pares de hélices e dois pares de protecções de hélices. Porém, por mais 200 euros pode adquirir o "Mavic Air Fly More Combo", um "pack" que acrescenta mais três baterias, seis pares de hélices, um adaptador para ligar as baterias à corrente e uma "estação" de carregamento.

Está disponível em três cores diferentes (Preto, Branco e Vermelho) e pela primeira vez dispensa o uso de cartões microSD, já que uma das novidades deste Mavic Air é o facto de contar com uma memória interna de 8 GB.