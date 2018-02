Novo monopólio dedicado aos “batoteiros”

Versão do jogo de tabuleiro premeia o jogador que seja bem-sucedido a roubar os adversários.

Há uma nova versão do famoso Monopólio para todos os que não gostam de jogar segundo as regras. De acordo com a empresa, mais de metade dos jogadores fazem batota e é por esta razão que decidiram alterar as normas do jogo.

"Monopólio: Edição de Batoteiros", desafia-o a roubar o banco, colocar hotéis na sua propriedade sem os restantes jogadores repararem e até a mudar a posição do peão dos adversários.

As 15 novas "cartas da batota" mostram no verso o que acontece ao jogador batoteiro: terá de devolver as quantias roubadas e vai para a cadeia com algemas reais.



Para facilitar a vida a estes 'fora da lei', outra regra é alterada nesta versão – o papel de banqueiro é atribuído ao jogador aquando da sua vez. Esta mudança pretende que o "Assalto ao Banco" seja facilitado.

As características do vencedor mantêm-se. Ganha o jogador com mais propriedades e que leve os restantes à falência.

O lançamento do jogo não tem data marcada para Portugal mas chega aos países de língua inglesa no outono.