Papa Francisco recebeu Lamborghini Huracán de 250 mil euros

'Bomba' vai ser leiloada e as receitas vão reverter para várias instituições.

18:28

O Papa Francisco recebeu um Lamborghini Huracán RWD (tracção traseira) único que será leiloado pela RM Shoteby’s no próximo dia 12 de Maio de 2018. As receitas vão reverter para grupos como "Ajuda à Igreja que sofre", "Pope John XXIII Community Association", "Dr. Marco Lanzetta GICAM" ou "Friends of Central Africa".

O "Lambo" Huracán que recebeu a bênção do Papa Francisco foi criado pela divisão Ad Personam da Lamborghini, especializada na personalização dos veículos criados em Sant’Agata Bolognese, e conta com um esquema de cores único que nos remete para as cores da bandeira do Vaticano.



