Papa Francisco tem 40 milhões de seguidores no Twitter

Conta foi criada há cinco anos, durante o pontificado de Bento XVI.

09:04

A conta oficial na rede social Twitter do papa ( @pontifex ), disponível em nove idiomas, incluindo em português, supera os 40 milhões de seguidores, informou a Secretaria para a Comunicação do Vaticano.Este número foi divulgado precisamente quando se cumprem cinco anos desde a sua criação, durante o pontificado de Bento XVI.A conta que tem mais seguidores é em espanhol, com 14,6 milhões, seguida da em inglês, com 14 milhões, e em italiano, com 4,6 milhões. A conta em português conta com pouco mais de 3 milhões de seguidores.O papa Francisco, através dos seus colaboradores, publica um ou dois 'tweet' por dia, com mensagens espirituais, recordando a figura do santo do dia ou sobre o dia em que se celebra.Segundo o serviço da Comunicação do Vaticano, nos últimos 12 meses, o número de seguidores do papa no Twitter sofreu um aumento de mais de nove milhões.Já a conta no Instagram do pontífice alcançou os 4,9 milhões de seguidores desde que foi aberta, em março de 2015.A conta no Twitter do papa foi criada em 2012 pelo então papa Bento XVI. Em 28 de fevereiro de 2013, quando anunciou a sua renúncia, o número de seguidores era de três milhões.A conta foi suspensa durante o período de Sede Vacante, entre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco (em 13 de março), tendo sido colocada novamente em atividade em 17 de março do mesmo ano, já com a fotografia de Jorge Bergoglio.