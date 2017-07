Para entrar neste website tem que usar o seu pénis

Tecnologia revolucionária analisa dados biométricos do órgão sexual em fotos e dá acesso a conteúdo para adultos.

13:33

Para além da ‘clássica’ palavra-chave ou código , cada vez mais a tecnologia associa-se à segurança para garantir o acesso privado e seguro a computadores, smartphones, televisões, automóveis e, claro, contas em redes sociais e websites. Primeiro a impressão digital, depois a análise da retina e, dizem os rumores, que o próximo iPhone vai ter reconhecimento facial. Agora a plataforma Camsoda, site de conteúdo para adultos, garante que é possível que os homens usem o pénis como password para entrarem no site.

Tudo começa com a criação de uma conta, em que pode optar pela tradicional palavra-chave, ou selecionar a opção 'Verificação Biométrica de Pénis’.

Se escolher a segunda opção, tem que fazer upload de uma fotografia do seu pénis ereto – explica a empresa que desenvolveu a tecnologia que "a ereção faz com que o pénis tenha as características mais definidas" – e, da próxima vez que quiser entrar no site, basta apontar a câmara do dispositivo em que navega ao seu orgão sexual e já está.

"Como uma impressão digital, ou a retina, que são as partes do corpo mais usadas para segurança biométrica, o pénis também tem muitas características diferenciadoras, como o comprimento, a cor, a grossura, a presença ou não de prepúcio, configuração da glande e a curvatura. São esses fatores que o nosso sistema de verificação analisa", explica Darren Press, vice-presidente do Camsoda, plataforma de vídeos pornográficos.

Darren explica que a segurança online via pénis é a "mais confiável", "porque ao contrário das impressões digitais e dos olhos raramente está exposto ao público e só é partilhado com pessoas de confiança".

Sobre uma versão da tecnologia para o público feminino, a empresa assegura que já está a testar um sistema que analisa os dados biométricos vaginais.