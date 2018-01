Português pagou 3 milhões por Mercedes hiperdesportivo

O exemplar único em Portugal do Project One já tem dono.

12:33

Uma das 275 unidades que a Mercedes pretende construir do Project One, o seu hiperdesportivo de mais de 1000 cv, já está reservada para um português. A marca de Estugarda adianta que o negócio foi concretizado em Agosto do ano passado e que o comprador é da região Norte do nosso país. Só estava disponível um exemplar para o mercado nacional e foi comprado por três milhões de euros!