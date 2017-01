Portugueses já podem comprar veículos elétricos da Tesla

Com um valor líder de autonomia de 632 km, o modelo premium Model S da Tesla apresenta uma autonomia de 632 km e o Model X de até 565 km com uma única carga, explica a empresa na nota.A Tesla abrirá uma loja e um centro de serviços em Lisboa "no segundo semestre de 2017".Os preços de venda ao público começam nos 76.300 euros para o Model S nos 107.000 euros para o Model X, adianta a empresa em comunicado.