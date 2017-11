Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente executivo da Altice promete "independência editorial" na Media Capital

Michel Combes falou à margem da Web Summit, em Lisboa.

O presidente executivo da Altice, Michel Combes, garantiu esta terça-feira que a Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, vai manter "independência editorial", tal como acontece com todos os media do grupo de origem francesa.



Em 14 de julho passado, dois anos depois da compra da PT Portugal/Meo, o grupo Altice anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a aquisição da Media Capital, por cerca de 440 milhões de euros.



Questionado durante uma conferência de imprensa na Web Summit, sobre a compra da dona da TVI, Michel Combes reiterou que a concretização daquela operação "é um passo importante para Portugal".



"Acho que podemos ajudar a Media Capital a crescer", salientou o presidente executivo da multinacional francesa.



A Media Capital vai ter "independência editorial como fazemos com todos os media", garantiu o gestor, manifestando-se otimista quanto à concretização do negócio, que neste momento está nas 'mãos' da Autoridade da Concorrência (AdC), depois do regulador do setor dos media - Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) - não ter chegado a consenso.



Em França, por exemplo, a Altice tem entre o seu portefólio, onde se inclui rádios e televisão, os títulos L'Express (revista semanal) e o Libération (diário).