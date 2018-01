Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Processadores Intel com falha comprometedora

Em causa poderá estar a segurança dos computadores que equipam, garante o The Register.

22:35

Os processadores construídos nos últimos 10 anos pela empresa norte-americana Intel podem ter uma falha de conceção comprometedora para a segurança dos computadores que equipam, revelou esta quarta-feira o sítio britânico 'The Register'.



"É um problema muito grave por duas razões: porque envolve o material, o que complica as coisas, e porque pode permitir (um terceiro) assumir o controlo do computador", disse Gérôme Billois, técnico em segurança informática na empresa 'Wavestone', à agência noticiosa AFP.



A Intel, que ainda não reagiu oficialmente ao caso, já teria dado instruções a várias empresas para que estas pudessem desenvolver correções.



Estas correções estão em progresso para os sistemas de exploração Linux e Windows, mas nenhum anúncio ainda foi feito pela Apple em relação ao seu OS.



Na rede social Twitter, o fundador do servidor francês OVH, Octave Klaba, anunciou recentemente que a empresa estava em fase de teste da atualização antes de a começar a aplicar "nas próximas horas".



Klaba prometeu que "o mais tardar amanhã (quinta-feira), um novo coração da rede vai ser proposto para o conjunto dos utilizadores", adiantando que "todos os servidores de nuvem públicos vão ser reiniciados a partir de sábado, com um impacto que se espera mínimo para os utilizadores".



Gérôme Billois avançou que, "sendo a falha muito profunda, é preciso mudar o coração do sistema de exploração e, portanto, reiniciar o sistema".



Para este perito, "trate-se da OVH, Amazon ou Microsoft, todos procuram que os seus clientes sofram um impacto mínimo".



Porém, estas correções podem ter um impacto no desempenho das máquinas envolvidas, reduzindo-o "até 30%, o que é imenso", quantificou.



"Vai haver um debate em algumas empresas sobre a relação entre desempenho e segurança e algumas podem escolher não atualizar a segurança, para conservar toda a capacidade das suas máquinas", depois de avaliarem os riscos", acrescentou.



Se estas correções permitem resolver o problema no curso prazo, só a renovação das máquinas permite às empresas envolvidas eliminá-lo definitivamente, "com as problemáticas de gestão que isso implica", estimou Gérôme Billois.



No final de 2016, a Intel já tinha sido confrontada com outra falha de um dos seus produtos, mas de menor dimensão e não generalizada.