Heptacampeão do Mundo de F1 sofreu um grave acidente de esqui na estância francesa de Méribel.

17:42

A 23 de Dezembro de 2013, a tarde ia tranquila com poucas notícias como é habitual nesta altura do ano quando, de repente, explodiu a bomba: Michael Schumacher, o heptacampeão do Mundo de F1, que se retirara no final da época de 2012, sofrera um grave acidente de esqui na estância francesa de Méribel, numa descida juntamente com o filho Mick e alguns amigos.