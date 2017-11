Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queimou-se? Resposta à dor pode estar no veneno de uma tarântula

Descoberta de investigadores pode ajudar a melhorar tratamentos contra a dor causada pelas queimaduras.

Uma equipa internacional de investigadores demonstrou que uma das toxinas presentes no veneno das tarântulas desativa o canal usado pelos neurónios para transmitir a dor ao cérebro.



A descoberta ajudará a melhorar os tratamentos contra a dor causada pelas queimaduras.



A dor é o aviso do corpo de que algo não está bem.



O corpo humano está cheio de terminações nervosas especializadas em transmitir a dor (nocicetores) que, ao detetarem um golpe, corte ou queimadura, se ativam e enviam essa informação em forma de impulso elétrico até à espinal medula.



Uma vez na medula, um segundo neurónio interpreta a informação e reenvia-a ao cérebro, onde se traduz em dor.



"Se pudermos modificar ou refrear a primeira conexão entre os nocicetores e a espinal medula, a informação não chega ao cérebro e, portanto, não haveria sensação de dor", explicou à agência Efe José Vicente Torres, primeiro autor do estudo desenvolvido na Imperial College London.



A investigação, que acaba de ser publicada no Jornal de Medicina Molecular, centrou-se na dor provocada pelas queimaduras porque é "uma dor extremamente intensa e duradoura".