Realizada primeira chamada telefónica entre Ilhas Selvagens

08.07.17

A primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena, nas Selvagens, no arquipélago da Madeira, foi realizada quarta-feira pelas 11h15 horas, seis séculos depois de descobertas, anunciou este sábado, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).Em articulação com a Marinha e no decurso da terceira fase de trabalhos de edificação das estruturas de apoio da AMN nas ilhas Selvagens, foi realizada no dia 05 de julho pelas 11h15 horas "a primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena"."Apesar de se tratar de uma simples chamada telefónica, esta ação representa um significativo avanço tecnológico nas ilhas Selvagens, que irá permitir a facilidade de comunicações entre ilhas, um importante passo para a Polícia Marítima e para os Vigilantes da Natureza que, periodicamente, se deslocam em patrulha à ilha Selvagem Pequena, bem como para as equipas científicas que demandam esta ilha, aquando da realização de trabalhos de pesquisa e investigação científica", refere a nota distribuída pela AMN.Segundo a Autoridade Marítima, "a chamada foi efetuada através de um telefone "Voz sobre IP" (VoIP), na Selvagem Pequena, presentemente em ligação com o telefone existente no Posto do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, na ilha Selvagem Grande".Para a AMN, "a consumação deste objetivo realizado exclusivamente com a capacidade técnica de pessoal da AMN e da Marinha, passou, numa fase inicial, pela configuração prévia de dois router wi-fi, linhas telefónicas e dos telefones VoIP. A instalação do router wi-fi e do telefone VoIP na ilha Selvagem Pequena foi efetuada no interior do abrigo do sistema energético do sensor eletro-ótico existente na ilha".Este avanço - adianta ainda - e os restantes trabalhos desenvolvidos nesta terceira fase de trabalhos, pretendem dar continuidade à criação de condições adequadas para a Polícia Marítima garantir o exercício da autoridade do Estado, nomeadamente em matéria de vigilância, fiscalização, patrulhamento e exercício de polícia, em especial no que diz respeito à proteção e preservação do meio marinho e segurança da navegação, das pessoas e bens.Descobertas ao tempo do Infante D. Henrique, em 1438, e adquiridas a privados pelo Estado português em 1971, as ilhas Selvagens localizam-se no Atlântico Norte, a 280 quilómetros a sul da ilha da Madeira e a 160 quilómetros a norte das ilhas Canárias.Com uma superfície que não excede os 2,8 quilómetros quadrados, este território nacional, constituído por várias ilhas entre as quais se destacam a Selvagem Grande, a Selvagem Pequena e o Ilhéu de Fora, foi tornado Reserva Natural das Ilhas Selvagens a 29 de outubro de 1971 pelo governo português.As ilhas, que têm sido, por vezes, motivo de clivagens entre Portugal e Espanha devido à eventual pretensão dos espanhóis em reverter parte da Zona Económica Exclusiva portuguesa para si, são um santuário natural onde nidificam diversas aves marinhas entre as quais se destacam as cagarras.