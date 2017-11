Simulador permite comparar tarifas de luz e gás e mudar de fornecedor

Portal promete trazer mais transparência ao mercado de energia.

As famílias têm a partir desta terça-feira um novo simulador com as ofertas tarifárias dos 23 comercializadores de eletricidade e de gás natural disponíveis no mercado, através do endereço poupaenergia.pt , que permite contratualizar a proposta pretendida.O portal Poupa Energia, gerido pela ADENE- Agência para a Energia, dá aos consumidores informação disponível sobre os cerca de 200 tarifários de eletricidade e de gás natural disponíveis no mercado liberalizado e permite fazer a pré-adesão, isto é, preencher o formulário de adesão a um novo fornecedor (que depois enviará o contrato para a morada indicada para a formalização do mesmo).Este simulador dispõe de duas versões: a simples - em que os consumidores têm apenas que indicar o número de pessoas que compõem o agregado familiar, o tipo de utilização, o ano de construção do edifício e o tipo de pagamento pretendido bem como o tipo de fatura (eletrónica ou em papel) - e a avançada, em que o simulador requer mais detalhe sobre os equipamentos utilizados e dados sobre os consumos, o que obriga o consumidor a estar na posse das faturas.Nas duas versões, o consumidor obtém as diferentes propostas tarifárias de eletricidade, de gás natural ou combinadas, hierarquizadas por valor da poupança, que aparece quantificada.Neste caso, o consumidor obtém também a comparação com o que pagaria caso se mantivesse no mercado regulado.Em declarações aos jornalistas, o presidente da ADENE, João Paulo Girbal, afirmou que o objetivo do Poupa Energia é conseguir captar cerca de 10% das mudanças realizadas durante um ano, isto é, entre 100 a 150 milhões de mudanças anuais."Temos uma situação de mercado desequilibrada e este portal vai trazer equilíbrio", declarou o responsável, referindo que o portal trará mais transparência ao mercado de energia.O portal Poupa Energia, cujo lançamento chegou a ser anunciado para o verão, disponibiliza ainda informação sobre eficiência energética, perguntas frequentes e esclarecimentos e dúvidas, e de três em três meses terá novas funcionalidades, acrescentou o responsável, admitindo vir a prestar serviços às empresas, como forma de aumentar as receitas da agência."Neste momento, o portal não tem receitas. Está tudo a sair do orçamento da ADENE", disse João paulo Girbal, realçando que "não terá qualquer custo para os consumidores".Associado ao portal, a ADENE disponibiliza um centro de atendimento telefónico, entre as 9h00 e as 18h00.