Site diz-lhe se foi vítima de ataque informático

Troy Hunt criou um software para pessoas verificarem as contas de email.

21.12.17

Milhares de endereços de email e respetivas palavras-passe estão a circular na Internet, segundo avançou esta quarta-feira a revista SÁBADO. Trata-se provavelmente do maior ataque informático em Portugal.Perante a notícia, foi criado um site onde já é possível verificar se também foi vítima do ataque. O site do especialista em segurança na Internet, Troy Hunt, contém registos de milhões de contas e das palavras-passe hackeadas.Para ficar mais descansado, basta aceder à página web e colocar o seu email. Ficará a saber, de imediato, se foi alvo ou não do roubo informático.