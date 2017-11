Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Software para roubar ATM à venda online por quatro mil euros

"Cutler Maker" retira todas as notas de um terminal ATM e pode ser comprado na "dark web".

Um malware que serve para roubar máquinas ATM facilmente está disponível na Internet por quatro mil euros.



Este kit chama-se "Cutler Maker" e é usado para obrigar o terminal a ejetar todas as notas. Segundo a imprensa desta segunda-feira, já houve ataques em que este software foi utilizado, mas tal ainda não acontece em Portugal. A Polícia Judiciária está, no entanto, atenta.



O software está disponível na chamada "dark web" (a parte clandestina da Internet, onde tudo o que não é legal é disponibilizado) e contém um dispositivo USB, que deve ser colocado na porta correspondente do terminal para instalar o vírus, explica a empresa de cibersegurança Kaspersky.



O Cutler Maker está disponível para venda pelo menos desde março. Por apenas quatro mil euros, diversos "hackers" já levantaram dinheiro em diversos países, desconhecendo-se quais os valores já roubados aos bancos.



Este malware segue a tendência da aposta na cibercriminalidade, que tem crescido nos últimos tempos. Em alguns casos, já nem é necessário acesso físico ao terminal ATM, que é acedido online e "hackeado" através da Internet.



Sistema de ataque "não é aplicável em Portugal"



Em informação enviada ao Correio da Manhã esta segunda-feira, a SIBS garante que "os equipamentos ATM da rede Multibanco funcionam em ambiente fechado e a comunicação é encriptada", pelo que este sistema de ataque "não é aplicável em Portugal" nas caixas Multibanco.



Em causa estarão, neste tipo de ataque, as chamadas ATM ou Caixas Automáticas, utilizadas a nível global e que já vão tendo alguns exemplares em Portugal, mas a nível ainda residual. Tais caixas, no entanto, não se referem à rede Multibanco, criada pela SIBS no nosso país em 1985, e mais commumente utilizadas pelos portugueses.