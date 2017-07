Correio da Manhã

Algoritmo criado por investigadores norte-americanos permite criar vídeos muito realistas.

Por Daniela Espírito Santo | 00:46

Investigadores da Universidade de Washington, nos EUA, desenvolveram um algoritmo que consegue transformar ficheiros de áudio em vídeos realistas, em que a imagem da pessoa imita na perfeição a expressão que faria caso tivesse proferido tais palavras.Num vídeo partilhado online, a equipa mostra como funciona a sua invenção usando Barack Obama como exemplo: no vídeo, o antigo Presidente dos EUA parece falar sobre temas como o terrorismo, mas as imagens foram geradas artificialmente através de antigas intervenções de Obama, gravadas no passado.O grupo de investigadores acredita que a tecnologia pode ser usada para melhorar a qualidade das videochamadas, mas levanta questões sobre a realidade daquilo que vemos. Será possível, com tecnologias similares, garantir que o que vemos é real?Para criar este algoritmo, os investigadores usaram um sistema que vai "aprendendo" os movimentos labiais de uma pessoa para os recriar utilizando ficheiros áudio. Os movimentos da boca são, posteriormente, "colados" em imagens anteriores da mesma pessoa, de forma a simular que a mesma os proferiu naquele momento. Esta tecnologia está em constante evolução e precisa, em média, de 14 horas de imagens captadas da cara de uma pessoa para "aprender" os seus movimentos e recriá-los.Para já, este processo cria imagens realistas de discursos, mas precisa de "ouvir" a pessoa dizê-los para conseguir criar um novo vídeo, uma decisão ponderada pela equipa que desenvolveu esta tecnologia."Decidimos, de forma consciente, que não queríamos meter as palavras de uns na boca de outros. Estamos simplesmente a pegar em palavras reais, ditas por alguém, e a transformá-las em vídeos realistas dessa mesma pessoa", garantem os investigadores, em entrevista à revista Wired