Tecnologia substitui chocolates na Semana Santa

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e as chocolatarias são, por esta altura, forçadas a reinventar-se para não deixar cair a tradição.



"A Páscoa continua a ser o segundo momento alto do ano, mas o hábito de oferecer chocolates já é quase exclusivo das gerações antigas", explica Hugo Resende, dono da DuMonde Chocolat, marca que surgiu no Porto e que se dedica à venda de chocolates exclusivos.



"Queremos que comer chocolate seja uma experiência única e isso pode ser feito todo o ano", garante o empresário, que acredita que o chocolate pode deixar de ser sazonal. "Este ano lançámos amêndoas e não estão a ser bem-sucedidas", diz.



Dita a tradição que na Páscoa os padrinhos ofereçam o ‘folar’ aos afilhados. Mas se os ovos de chocolate, as amêndoas e as caixas de bombons costumavam estar no topo da lista na hora de fazer as compras, os hábitos parecem estar a mudar.Nuno Camilo, presidente da Associação de Comerciantes do Porto, garante que esta "é uma época com um fluxo anormal de compradores às lojas, mas os doces deixaram de ser as únicas escolhas". A par da gastronomia e do vestuário, "as lojas de tecnologia estão no topo da tabela das que registam um maior pico nesta altura. Os afilhados trocam os ovos por telemóveis", diz aoAndré Seixas, que gere uma loja na área tecnológica, confirma a mudança. "As crianças estão agarradas à tecnologia, naturalmente escolhem telemóveis e gadgets como prenda, em vez de chocolates", partilha.