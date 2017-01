Tinder para jantar com desconhecidos já chegou a Portugal

A aplicação foodfriends já chegou a Portugal e promete ajudar os utilizadores a encontrarem os melhores restaurantes de Lisboa na companhia de desconhecidos.

A plataforma, criada pelo alemão Jan Marks, tem a mesma base do Tinder: dois utilizadores procuram perfis com interesses comuns e combinam um encontro. Contudo, com a foodfriends o objectivo é também conhecer os melhores restaurantes e petiscos da cidade, como se tratasse de um tradicional guia de restaurantes. Além disso, os jantares podem ser combinados a dois ou em grupo até seis pessoas.

Uma alternativa para quem não gosta dos serviços de encontros online básicos, mas de fazer novas amizades e de comida.

Em Lisboa, há já mais de 30 restaurantes inscritos. A app está disponível para Android e iOS, basta inscrever-se e encontrar a sua alma gémea, nem que seja gastrómica.

