Triple H, do ringue para a arena dos negócios

Lenda do wrestling explica como passou de lutador a empresário de sucesso.

Por Daniela Espírito Santo | 16:05

Porventura se lhe falarem de Paul Michael Levesque não irá saber quem é. no entanto, difícil será que não conheça o nome Triple H.

Triple H é uma das lendas do Wrestling e passou por Portugal para falar do negócio que envolve o espetaculo da WWE, com mais de 50 anos de história.

"A WWE é teatro. Somos contadores de histórias, com grandes personagens. O Wrestling não é assim tão diferente de um filme, uma peça de teatro ou uma ópera", adianta Levesque.

Por causa disso, o wrestling está, explica, "em competição constante" com todos os meios de entretenimento. "Competimos até com a vontade de dormir", brinca.

A resposta a um desafio tão grandioso passa pela inovação e pela coragem de mudar constantemente, batalha que Triple H leva muito a sério tanto no ringue como novo presidente da WWE. Para Levesque, é esse o segredo do negócio.

"A WWE coloca o seu futuro em jogo todos os dias. Somos pioneiros do 'pay per view' porque não temos receio de o fazer. Quando acreditas no que fazes é no teu produto tens de arriscar", salienta, deixando uma mensagem a todas as startups presentes na Web Summit.

"Apostem em vocês porque se apostarem e estiverem dispostos a trabalhar mais do que os outros e a nunca parar, então podem mesmo ser bem sucedidos", diz.