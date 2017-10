Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UE aprova programa de internet grátis em locais públicos

Financiamento total do projeto poderá chegar aos 120 milhões de euros até 2019.

Os Estados-membros da União Europeia (UE) deram esta segunda-feira o aval final ao programa WiFi4EU, de instalação de pontos de acesso gratuito à internet sem fios em câmaras municipais, bibliotecas e parques e outros locais públicos.



Através de um portal WiFi4EU multilingue facilmente reconhecível, os utilizadores disporão de uma conexão gratuita, segura e de alta velocidade à internet em pelo menos 6.000 comunidades locais em toda a UE até 2020.



No âmbito do programa, que foi hoje adotado pelo Conselho da UE, os municípios, as bibliotecas, os hospitais e outras entidades públicas poderão candidatar-se a financiamento para a instalação de novos pontos de acesso sem fios onde não haja nenhuma conexão semelhante, pública ou privada, à internet que seria duplicada pelo novo ponto de acesso.



A entidade pública deverá comprometer-se a manter a nova conexão durante pelo menos três anos.



O financiamento total da UE para o programa poderá chegar aos 120 milhões de euros até 2019.



A candidatura será feita via uma plataforma em linha específica - e em data a anunciar - gerida pela Comissão Europeia e o apoio da UE cobrirá até 100% dos custos elegíveis.