União Europeia multa Google em valor recorde de 2,4 mil milhões de euros

A Comissão Europeia (CE) aplicou uma multa recorde de 2,4 mil milhões de euros à Google, por considerar que o gigante tecnológico, no seu famoso motor de busca, dá prioridade na promoção de serviços e produtos da empresa em detrimento dos mesmos pertencentes à concorrência. A empresa tem 90 dias para acabar com a prática, que lhe valeu centenas de queixas por concorrência desleal junto dos órgãos reguladores de mercado da União Europeia.



A Comissão Europeia considerou a empresa culpada de manipular os resultados de pesquisa do seu motor de busca de forma a favorecer o Google Shopping, o seu serviço de comparação de preços. De acordo com as diretrizes aplicadas, que definem que a multa nestes casos pode chegar a 10% do volume de negócios global da empresa, o valor podia chegar aos 9 mil milhões. No entanto foi bastante inferior a este valor, ainda assim muito superior à multa recorde aplicada pela União Europeia à Intel, em 2009, de cerca de mil milhões de euros.



A notícia de uma eventual punição foi dada pelo 'Financial Times', que referia que estava ralacionada com uma investigação de sete anos da CE. A Google é ainda acusada de abuso de posição dominante na publicidade associada à pesquisa e de restrições aos fabricantes de dispositivos Android e operadores de redes móveis.





Comissão Europeia com 'mão de ferro'

A comissária Margrethe Vestager tem sido incentivada a seguir uma linha dura com multinacionais como a Google por parte de países como a França e a Alemanha. Agora que a condenação foi tornada pública, é esperado que a Google recorra aos tribunais para adiar a resolução do caso durante anos.

Contudo, a decisão da Comissão abre portas para que os concorrentes e clientes deste serviço da multinacional a possam processar.



Recorde-se que a Google soma condenações um pouco por todo o Mundo, e continua a enfrentar processos por questões fiscais e anticoncorrenciais. Em maio, por exemplo, aceitou pagar ao Fisco italiano 306 milhões de euros por impostos devidos entre 2001 e 2015, pondo fim a mais um processo.



Esta notícia surge depois da decisão de forçar a Apple a pagar 13 mil milhões de euros à Irlanda em impostos, como consequência do regulador ter descoberto que o regime da empresa naquele país era uma forma de "apoio ilegal".



A comissária Margrethe Vestager tem sido incentivada a seguir uma linha dura com multinacionais como a Google por parte de países como a França e a Alemanha. Agora que a condenação foi tornada pública, é esperado que a Google recorra aos tribunais para adiar a resolução do caso durante anos.Contudo, a decisão da Comissão abre portas para que os concorrentes e clientes deste serviço da multinacional a possam processar.Recorde-se que a Google soma condenações um pouco por todo o Mundo, e continua a enfrentar processos por questões fiscais e anticoncorrenciais. Em maio, por exemplo, aceitou pagar ao Fisco italiano 306 milhões de euros por impostos devidos entre 2001 e 2015, pondo fim a mais um processo.Esta notícia surge depois da decisão de forçar a Apple a pagar 13 mil milhões de euros à Irlanda em impostos, como consequência do regulador ter descoberto que o regime da empresa naquele país era uma forma de "apoio ilegal".

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito