Cabo de fibra ótica do Web Summit dava para escalar oito vezes até ao topo do Everest

A conferência teve 2,2 milhões de sessões de ligação à rede de Internet sem fios.

Lusa

A conferência tecnológica Web Summit, que terminou na quinta-feira em Lisboa, teve cabo de fibra ótica suficiente para escalar oito vezes até ao topo do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, anunciou a organização.



No evento, que se realizou em Portugal pelo segundo ano consecutivo, e que durou quatro dias, foram usados mais de 205 mil copos de papel reciclado, pelos 59.115 visitantes, de 170 países.



A estrutura do palco central, por onde passaram nomes como o do ex-vice-Presidente norte-americano Al Gore, foi reforçada para aguentar um peso equivalente ao de três toneladas de carros.



De acordo com o balanço, a Web Summit 2017, que foi acompanhada por 2.600 meios de comunicação social, teve a participação de mais de 2.100 'startups' (empresas recém-criadas), de 1.400 investidores tecnológicos de topo e de 1.200 conferencistas, dos quais 35,4 por cento eram mulheres.