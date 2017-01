WhatsApp permite 'enviar' mensagens offline

Para além desta nova função, a atualização do WhatsApp para iOS e Android também permite enviar 30 fotografias ou vídeos de cada vez (o limite anterior era de 10) e controlar melhor qual o espaço que os ficheiros da aplicação ocupam no telemóvel dos utilizadores.



A nova funcionalidade foi anunciada pela companhia (comprada pelo Facebook), que deu ouvidos às queixas de muitos utilizadores que queriam poder escrever mesmo quando não têm acesso à Internet.Para além desta nova função, a atualização do WhatsApp para iOS e Android também permite enviar 30 fotografias ou vídeos de cada vez (o limite anterior era de 10) e controlar melhor qual o espaço que os ficheiros da aplicação ocupam no telemóvel dos utilizadores.

A mais recente atualização da aplicação de envio de mensagens instantâneas WhatsApp promete mudar a maneira como os utilizadores enviam mensagens.Tudo porque, a partir de agora, será possível enviar mensagens sem ser necessário que o telemóvel esteja ligado à Internet no momento em que a mensagem é escrita. Ou seja, na prática, um utilizador pode deixar a sua mensagem enquanto está offline, clicar no botão "enviar" e ficar descansado, pois o conteúdo é entregue automaticamente assim que o telemóvel tiver conexão novamente.Desta forma, é possível compor mensagens quando o utilizador se encontra sem rede, garantindo que as mesmas não se perdem: ficam armazenadas e são automaticamente entregues assim que houver Internet disponível. Antes, o botão de envio apenas estava disponível quando o aparelho tinha acesso a Internet móvel ou Wifi.