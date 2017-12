WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns telemóveis em 2018

Saiba se o seu telemóvel vai ser um dos afectados.

WhatsApp vai deixar de ser suportado nas versões anteriores à 2.3.3, lançada em 2010. Os telemóveis com versões entre a 2.3.3 e a 2.3.7 poderão continuar a usar a aplicação até 2020. A versão do sistema operativo pode ser conferida nas definições do aparelho.

A aplicação vai também deixar de suportar o iOS6, que foi lançado em 2012, e os Windows Phone 7 e 8. No entanto, vai continuar a funcionar nas versões mais recentes. Já no caso dos BlackBerry, são todos, mesmo os mais recentes, que vão deixar de poder instalar o WhatsApp.



O WhatsApp tem milhões de utilizadores em todo o mundo e é propriedade do Facebook, que também tem a própria aplicação de mensagens, o Facebook Messenger.





