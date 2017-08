CMTV líder no cabo e no horário nobre

A CMTV voltou a liderar o cabo no mês de julho.

12:08

A televisão do Correio da Manhã é líder absoluta da televisão por cabo há 7 meses consecutivos, ou seja, ao longo de todo o ano de 2017.

A CMTV registou em julho um share diário médio de 2,3%, seguido de SIC Notícias e TVI 24, ambas com 1,8. A RTP 3, no cabo, registou uma média mensal de 0,9%.

Também no horário nobre, a CMTV lidera o consumo televisivo no cabo. No período de maior consumo televisivo e de investimento publicitário, entre as 19 horas e a 1 da manhã, a CMTV registou 2,08%, ficando a SIC Notícias e a TVI 24 bem atrás, com 1,68% e 1,86%, respectivamente.

Por dia, a CMTV registou em Julho uma média de cerca de 1 milhão e 450 mil portugueses.

A CMTV é emitida apenas nas plataformas MEO e NOS, enquanto os seus concorrentes são emitidos em todas as plataformas, e a RTP3 também na TDT.