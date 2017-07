4,4 milhões de leitores dão liderança ao CM

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

01:30

O Correio da Manhã é a marca de informação mais consumida pelos portugueses. De acordo com a análise ‘crossmedia’ da Marktest - que cruza o consumo da edição em papel e da versão digital - relativa a este ano, o CM é lido por 4 420 000 pessoas. Destas, 3 091 000 têm contacto com a edição em papel e 1 952 000 com a página online.



Dos leitores do CM, 2 362 000 são homens e 2 059 000 mulheres. A faixa etária entre os 35 e os 44 anos é a mais representada (955 mil pessoas), seguida pela dos 25 aos 34 anos (842 mil) e dos 45 aos 54 anos (735 mil).



Contas feitas, o CM tem mais 407 mil leitores do que o ‘Jornal de Notícias’ (4 013 000), que fica na segunda posição. Em terceiro lugar aparece o ‘Público’, com 3 109 000, seguido do ‘Diário de Notícias’ (3 013 000). O desportivo ‘A Bola’ surge na quinta posição, com um total de 2 797 000 leitores.



Seguem-se a revista ‘Visão’ (2 604 000), o jornal desportivo ‘Record’ (2 564 000), e as marcas ‘Expresso’ (2 494 000) e ‘O Jogo’ (2 069 000). Na décima posição aparece a newsmagazine ‘Sábado’ (1 920 000 leitores).



Nesta análise surge ainda o ‘Jornal de Negócios’ (1 617 000 leitores) e os títulos femininos ‘Activa’ (729 mil), ‘Máxima’ (640 mil) e ‘Vogue’ (632 mil).



A edição crossmedia deste ano elaborada pela Marktest revela ainda que cerca de 5,4 milhões de portugueses já acedem a informação online. Mas apenas 4,7% dos inquiridos admitem pagar para ter acesso a conteúdos informativos na internet.